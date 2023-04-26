جودة البيئة تنشر الأطلس البيئي إلكترونياً

غزة- وكالة الرأي

نشر قسم الحاسوب في سلطة المياه وجودة البيئة النسخة الإلكترونية من الأطلس البيئي من خلال تصميمه على شكل كتاب يمكّن المستخدم من تصفحه بشكل سلس وسهل.

وقال رئيس قسم الحاسوب م.محمد أبو خاطر، إن الفكرة جاءت لتسهيل التصفح والاطلاع والاستفادة من الاطلس لكل من لم يتمكن من الحصول على نسخة خاصة من الاطلس البيئي.

فيما أفاد مدير مشروع الاطلس البيئي د.م.محمد النجار أن امكانية التصفح متاحة لجميع المستخدمين من خلال رابط محدد عبر الموقع الالكتروني لسلطة المياه وجودة البيئة.

و أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة لاتاحة وصول الاطلس البيئي لكافة شرائح المجتمع.

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