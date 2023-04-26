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"الدعليس" يستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة للمعايدة

26 نيسان / أبريل 2023 11:18

"الدعليس" يستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة للمعايدة

غزة- وكالة الرأي

استقبل عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، وفداً من وزارة شؤون المرأة برئاسة أ. أميرة هارون، وذلك في لقاء معايدة بمناسبة عيد القطر المبارك.

وأثنى الدعليس على جهود وزارة شؤون المرأة خلال الفترة الماضية، وخاصة الفعاليات العديدة التي نظمتها لإحياء الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، مؤكداً دعم الحكومة لأنشطة الوزارة الداعمة للمرأة الفلسطينية وحقوقها.

من جهتها، ثمنت هارون اللفتة الكريمة من رئاسة العمل الحكومي للتواصل مع الوزارات في المناسبات الإجتماعية، لافتة إلى أن وزارتها مهتمة بهذا التواصل مع قطاعات وشرائح المجتمع كافة.
 

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