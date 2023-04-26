وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكرم 12 موظفاً لجهودهم في خدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 6 هواتف خلوية مفقودة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُوقف 24 ممتهنًا للتسول وتُحيلهم للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة السياحة يلتقي مباحث الآثار للمعايدة وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز قضية "نصب واحتيال بقيمة 10 آلاف ريال سعودي وكالة الرأي الفلسطينية "الدعليس" يستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة للمعايدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد اقتحامه لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تشرع بنشر الأطلس البيئي الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق البروتوكولات الوطنية للحروق
أخبار » الأخبار الحكومية

بإشراف مباشر من النائب العام..

نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن

26 نيسان / أبريل 2023 11:37

نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن
نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن

الوسطى- وكالة الرأي

باشرت نيابة الوسطى الجزئية، وبإشراف مباشر من النائب العام المستشار د. محمد النحال، إجراءات التحقيق في واقعة مقتل المواطن (ر.ج) 45 عام، سكان مدينة المغازي شرق المحافظة الوسطى، فور تلقّي إشارة وقوع جريمة قتل في منطقة وسط القطاع، والتي أودت بحياة أحد المواطنين، والذي لقي مصرعه إثر مشاجرة بين أفراد العائلة، نتج عنها أيضاً عدة إصابات مُتفاوِتة.

و حضر النائب العام، برفقة مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار ياسر المدهون، وعضو النيابة المختص، وبحضور الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومكتب تحقيق شرطة المعسكرات الوسطى، إلى مسرح الجريمة.

حيث تم مباشرة سير التحقيقات، وتدوين أقوال شهود الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة، كما تم عرض جثة المواطن على دائرة الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية؛ في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وصَون دماء وأعراض المجتمع الفلسطيني.

725e10a2-1581-45d8-85c6-cdd6a89cd782 نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟