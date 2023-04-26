نيابة الوسطى الجزئية تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل مواطن

الوسطى- وكالة الرأي

باشرت نيابة الوسطى الجزئية، وبإشراف مباشر من النائب العام المستشار د. محمد النحال، إجراءات التحقيق في واقعة مقتل المواطن (ر.ج) 45 عام، سكان مدينة المغازي شرق المحافظة الوسطى، فور تلقّي إشارة وقوع جريمة قتل في منطقة وسط القطاع، والتي أودت بحياة أحد المواطنين، والذي لقي مصرعه إثر مشاجرة بين أفراد العائلة، نتج عنها أيضاً عدة إصابات مُتفاوِتة.

و حضر النائب العام، برفقة مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار ياسر المدهون، وعضو النيابة المختص، وبحضور الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومكتب تحقيق شرطة المعسكرات الوسطى، إلى مسرح الجريمة.

حيث تم مباشرة سير التحقيقات، وتدوين أقوال شهود الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة، كما تم عرض جثة المواطن على دائرة الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية؛ في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وصَون دماء وأعراض المجتمع الفلسطيني.