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وزارة التعليم تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي

26 نيسان / أبريل 2023 12:43

وزارة التعليم تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي
وزارة التعليم تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي

غزة- وكالة الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وشارك في الزيارة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط د. أحمد أبو ندا، وعدد من المدراء العامين ومدراء التربية.
 وكان في استقبال الوفد التعليمي رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد جواد الفرا ، وأمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ.

 وقدّم ثابت باسمه وباسم أسرة التربية والتعليم التهنئة لرئيس متابعة العمل الحكومي بعيد الفطر السعيد، مثمناً نجاحات وإنجازات الحكومة في كافة الصعد لخدمة أبناء شعبنا، وجهودها في دعم العملية التعليمية.

من جهته، شكر الدعليس الدكتور زياد ثابت ووفد الوزارة على هذه الزيارة، مشيداً بدور وإنجازات وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير وتجويد العملية التربوية.

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