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الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج

26 نيسان / أبريل 2023 12:46

الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج
الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج

غزة- وكالة الرأي

نفذ قسم الدواجن في دائرة الثروة الحيوانية، بوزارة الزراعة جولة رقابية استهدفت فقاسات ومفرخات الدجاج في محافظتي غزة وشمال غزة.
يأتي ذلك للتأكد من مدى الالتزام في شروط وضوابط عمل الفقاسات،وشروط السلامة فيها.

بدوره،ركز م. عبد الرحمن قنن، على أهمية الأخذ بإجراءات الامن الحيوي في الفقاسات بكافة مراحله منذ لحظة ورود البيض المخصب وتعبئته ووصولا لمرحلة فقس الصوص وتحصينه ، والاستخدام الامن " للفورمالين"من قبل العاملين في تعقيم البيض ،وتسليم عبوات اللقاحات الفارغة وتسليم تقارير الفقسات،وتقارير توزيع الصوص على المربيين.

الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج الزراعة تنفذ زيارات رقابية لفقاسات ومفرخات الدجاج
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