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الدفاع المدني يُنفّذ 1846 مهمة خلال رمضان والعيد

26 نيسان / أبريل 2023 01:54

جانب من عمل طواقم الدفاع المدني
جانب من عمل طواقم الدفاع المدني

غزة - وكالة الرأي:

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، 1846 مهمة مختلفة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد تضمنت جولات أمن وسلامة ومنح تصاريح ومهمات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني، أن فرق الأمن والسلامة أجرت خلال الشهر الفضيل والعيد 137 جولة تفتيشية تضمنت 794 زيارة ميدانية مختلفة على المنشآت الصناعية والتجارية.

وشملت الزيارات الميدانية: "المنشآت الصناعية والمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز والمحامص والأسواق والمستودعات ومحالات بيع الألعاب والهدايا والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محطات الغاز والوقود ونقاط تعبئة الغاز العشوائية؛ للتأكد من إجراءات السلامة العامة داخلها".

ولفت الدفاع المدني في تقريره الإحصائي أنه تم منح 245 تصريحًا خاصًا بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى تنفيذ 185 مهمة إطفاء و100 مهمة إنقاذ و522 مهمة إسعاف.

وبيّن التقرير أن المديرية العامة للدفاع المدني نشرت مجموعة من الإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة العامة لأصحاب المطابخ والمطاعم والمواطنين في شهر رمضان المبارك.

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