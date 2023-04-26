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سلطة الطاقة تثني على دور شرطة الطاقة في الحفاظ على الأمن

26 نيسان / أبريل 2023 02:45

سلطة الطاقة تثني على دور شرطة الطاقة في الحفاظ على الأمن
سلطة الطاقة تثني على دور شرطة الطاقة في الحفاظ على الأمن

غزة- وكالة الرأي

أثنى م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، على  دور شرطة سلطة الطاقة في الحفاظ على الامن والاستقرار وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها خاصة في علاقتها مع شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة.

جاء ذلك، خلال استقبال اسماعيل،  اليوم الأربعاء، العقيد جهاد حمادة "أبو سليمان"مدير شرطة سلطة الطاقة، ووفداً مرافقاً لتهنأته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

بدوره، أعرب العقيد جهاد حمادة عن بالغ شكره وتقديره لرئيس سلطة الطاقة والعاملين فيها، سائلا المولى أن يديم على شعبنا الفلسطيني نعمة الأمن والأمان.

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