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"الحاج" يناقش تطوير العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي

26 نيسان / أبريل 2023 03:12

"الحاج" يناقش تطوير العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي

غزة- وكالة الرأي

ناقش الوكيل المساعد لوزارة الصحة د.عبد اللطيف الحاج، تطوير العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، وذلك خلال لقاء عمل عقده مع إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلا بمديره العام د.محمد أبو سلمية.

واستعرض د. أبو سلمية شرحاً وافياً حول خطة تطوير العيادات الخارجية، موضحاً الهدف من تطوير وترميم العيادات الخارجية وهو تحسين خدمات المرضى في العيادات وتقليل الازدحام  بهدف حصول المرضى على خدمة ذات جودة عالية وتوفير بيئة مناسبة وحوسبة الإجراءات في العيادات منذ دخول المراجعين حتى خروجهم من العيادات. 

من جانبه أشاد د. الحاج بجهود إدارة مجمع الشفاء الطبي والتي تهدف الى احداث الفارق في مستويات تقديم الخدمة بالمجمع والذي يمثل نحو 30 بالمئة من سلة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا أن مجمع الشفاء الطبي يتصدر على الدوام كافة لقاءات التطوير التي تعقدها الوزارة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية.

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