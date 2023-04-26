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خلال زيارتها معرض "نتنفس حرية"

"هارون" تدعو لتفعيل قضية الأسيرات وإنقاذ حياة "الجعابيص"

26 نيسان / أبريل 2023 03:42

هارون تدعو لتفعيل قضية الأسيرات وإنقاذ حياة "الجعابيص"
هارون تدعو لتفعيل قضية الأسيرات وإنقاذ حياة

غزة- وكالة الرأي

دعت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، إلى تفعيل قضية الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهن الأسيرة المريضة "إسراء الجعابيص"، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة (الجعابيص) وتقديم العالج اللازم لها، حيث "تتعرض الجعابيص لإهمال طبي واضح ".

وأكدت هارون على أهمية تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن 29 أسيرة وفقاً لتحديثات عام 2023، مشيرة إلى مواصلة سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، وخلافاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.

جاء حديث هارون خلال زيارتها برفقة موظفين وزارتها، المعرض الوطني "نتنفس حرية"، حيث أشادت بتنظيم المعرض وأهميته لما يجسد جزءاً من حياة الأسرى الفلسطينيين من عدة زوايا وجوانب تراثية وثقافة وإعلامية وفنية وأدبية.

وأشارت هارون إلى جهود وزارتها في تفعيل قضية الأسيرات الفلسطينيات على عدة محاور منها " البعد الوطني المتعلق بالمناصرة وإبراز معاناة الأسيرات وتضحياتهن، والبعد المتعلق بفضح انتهاكات الاحتلال ضد الأسيرات بأشكال وسبل عديدة وفعاليات ميدانية، والبعد الآخر يخص البعد الإنساني والمتعلق بتحسين بيئة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية".

ونوهت الوزارة إلى أنه خلال العام الحالي، سوف يتم إقامة مؤتمر دولي خاص بالأسرى يتضمن مبادرات إبداعية في تعزيز المفاهيم والخطاب الداعي إلى إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، حيث سيركز المؤتمر بالتعاون مع الشركاء كافة على المبادرات والأفكار الإبداعية في إبراز معاناة الأسرى إقليمياً ودولياً إلى الجانب الدور المحلي المبذول.

يذكر أنه وفقاً للإحصائيات الخاصة بالأسيرات داخل سجون الاحتلال، فإن عدد الأسيرات 29، معظمهن في (سجن الدامون)، منهم الأمهات7، القاصرات 3، المريضات 5، والجريحات 10، وهناك من الأسيرات اللواتي أنجبن داخل سجون الاحتلال وعددهن 9.

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