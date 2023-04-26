الحكم المحلي تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

غزة - وكالة الرأي :

أجرت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة العمل اختبارات اختيار المنقذين البحريين على شاطئ بحر خانيونس.

وقال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، إنه بناء على توجيهات متابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي التي تهدف إلى توفير موسم اصطياف أمن للمواطنين، تم عقد اختبار لياقة لـ250 من المتقدمين للامتحان لاختيار نحو 130 شخص لمحافظة خانيونس.

وأشار إلى أن الاختبار يهدف إلى التأكد من لياقة المتقدمين للامتحان، عبر عدة اختبارات مثل الجري على الرمال والسباحة ل150 متر في المياه ومحاكاة أن هناك غريق على شاطئ البحر وحمل ثقل والخروج به نحو الشاطئ لمحاكاة انقاذ غريق.

فيما قال مشرف عام الرقابة والتفتيش بوزارة الحكم المحلي أحمد فرحات لـ"الرأي" إن وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة العمل، قامت بفتح باب التسجيل لاختبار 400 منقذ بحري على طول شاطئ قطاع غزة تقدم للتسجل ما يقارب من 1500 منقذ بحري على نظام الحاسوب الحكومي

وأضاف: "تم الفترة السابقة الانتهاء من الاختبارات النظرية وتم اليوم انطلاق الاختبارات العملية بمشاركة وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة بجهاز الدفاع المدني والشرطة البحرية"

وقال المحكم في طريقة اختيار المنقذين محمد الهبيل، إن طريقة الاختبار الجري 30 متر ثم السباحة والوصول إلى الطفاف الذي يحتوي على ثقل واخراجه نحو الشاطئ بحيث يقوم بعدها بتسليم بطاقته لانهاء وقته

وأكد أن المنقذين يتم اختيارهم ببنية جسمية قوية وخاليين من الأمراض ولديهم شاهدة ممارسة الإنقاذ وشهادة حسن السير والسلوك.