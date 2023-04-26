حماس: منع رفع الأذان بالأقصى جزء من الحرب الدينية

غزة- وكالة الراي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقدام قوات الاحتلال على قطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى المبارك، ومنعها مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة بحجة احتفالات المستوطنين في ساحة البراق، إنما يأتي استكمالا للحرب الدينية التي تشنها منذ سنوات طويلة ضد مقدساتنا الإسلامية، وإعلانا لا تخطئه العين بأنها ماضية في مخططها العدواني ضد أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين.

وقال عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، الأربعاء: "إنه في الوقت الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال على قطع أسلاك الكهرباء عن المسجد الأقصى للمرة الثانية على التوالي، ومنع حراس الأقصى من الدخول إليه، فإنها وفرت الرعاية الكاملة والحماية الأمنية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى، واعتدى جنودها المجرمون على مصلى باب الرحمة فيه، ما يستدعي إدانة هذا السلوك الهمجي الساعي لتغيير معالم المسجد الأقصى خصوصا، ومدينة القدس المحتلة عموما".

وأشار إلى أن تزامن إبراز الدعوات المقدسية لأداء صلاتي المغرب والعشاء في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مع مخططات الاحتلال العدوانية بحق مقدساتنا، يؤكد أن المقدسيين لن يتخلّوا عن هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية، ولن يسمحوا لشذّاذ الآفاق من المستوطنين المحتلين بأن ينفذوا مخططاتهم التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى، الذي ما فتئ يواجه الإعلانات العدوانية الحثيثة لمنظمات وجماعات الهيكل الاستيطانية لاستئناف اقتحامه وتدنيسه.

ودعا قاسم أبناء القدس والضفة الغربية المحتلتين وأهلنا من فلسطينيي 48 إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، انطلاقا من تأدية دورهم المحوري في حمايته، بما في ذلك دعوة شبابنا الثائر للنفير العام، والرباط في الأقصى، دفاعاً عنه، لمواجهة الاقتحامات الصهيونية.

كما دعا أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم لنصرة الأقصى الذي يتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قطعان المستوطنين.