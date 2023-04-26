تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشؤون العشائر

غزة- وكالة الراي:

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وفداً من الهيئة العليا لشؤون العشائر برئاسة المختار حسني المغني رئيس الهيئة وتأتي هذه الزيارة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد , حيث كان في استقبالهم أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم, أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية و أ. خضر مقداس رئيس قسم الشكاوى .

ورحب أ. نور الدين بالوفد الزائر وأثنى على دورهم الكبير في حل النزاعات والخلافات المجتمعية ودعمهم للعملية التعليمية معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين المديرية وكافة شرائح المجتمع.

بدوره أشاد المختار المغني بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية وسعيها الحثيث للارتقاء بالعملية التعليمية مبدياً دعمه ومساندته للعملية التعليمية.

وتخلل الزيارة الحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية.