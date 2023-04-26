تعليم شمال غزة يتفقد بناء المدرسة الجديدة بقرية أم النصر

غزة- وكالة الراي:

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة بناء المدرسة الجديدة بقرية أم النصر (القرية البدوية).

ورافق أ. صالحة في جولته التفقدية، رئيس قسم الأبنية والمشاريع م. رمضان الكرد، ورئيس قسم التخطيط والتطوير م. إبراهيم الشلفوح.

وأوضح أ. صالحة أن بناء هذه المدرسة يأتي في سياق خطة المديرية ومن خلفها وزارة التعليم الرامية إلى بناء المزيد من المدارس استجابة للنمو الطبيعي للسكان، وللحد من الكثافة الصفية بما يساهم في تحسين البيئة التعليمية.

وأعرب أ. صالحة عن إعجابه بسير العمل وجودته، مشيداً بالجهة الداعمة والمتمثلة بالصندوق العربي للتنمية.

يشار إلى أن المدرسة تقام على مساحة 4 دونمات، وتضم 24 غرفة صفية، بالإضافة إلى مختبر علوم، ومختبر حاسوب، ومكتبة، وغرفة حارس، وغرفة مقصف، وملعب.