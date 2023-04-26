بن غفير يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

اقتحم وزير أمن الاحتلال المتطرف " إيتمار بن غفير"، اليوم الأربعاء، المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن المتطرف بن غفير اقتحم الجزء المغتصب من المسجد الإبراهيمي، وأدى طقوساً تلمودية برفقة مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال.

ويذكر أن مئات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الإبراهيمي منذ يومين، وسط حفلات صاخبة، ونصب الشمعدان وإطلاق المستوطنين للمفرقعات النارية على سطح المسجد، ورفع أعلام الاحتلال على جدرانه.

وكان الاحتلال قد منع رفع أذان وقتي المغرب والعشاء من داخل الغرفة الموجودة ضمن القسم المغتصب من المسجد، والتضييق على المصلين على حواجز الاحتلال العسكرية لعرقلة وصولهم إلى القسم المسموح لهم بزيارته.