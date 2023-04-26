وكالة الرأي الفلسطينية توقيف المشتبه بهم بإطلاق النار خلال شجار عائلي في المغازي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية القططي: المقاومة تمتلك خيارات للرد على أي عملية اغتيال وكالة الرأي الفلسطينية مئات المستوطنين يقتحمون منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة تحذر من خطورة صحة الأسيرين المضربين عدنان وعمارنة وكالة الرأي الفلسطينية بن غفير يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو إلى شد الرحال للأماكن المقدسة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُثمن المواقف بمجلس الأمن الرافضة لممارسات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تزور معرض (نتنفس حرية) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يتفقد بناء المدرسة الجديدة بقرية أم النصر
أخبار » الأخبار الحكومية

المعهد العالي للقضاء يناقش برنامج تبادل الخبرات مع الخارج

26 نيسان / أبريل 2023 09:14

02EA3C45-D69B-4BA6-8D23-A5AC7EA80659
02EA3C45-D69B-4BA6-8D23-A5AC7EA80659

غزة- وكالة الراي:

ناقش المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء النظامي، الترتيبات اللازمة لتنفيذ برنامج تدريبي، عبر تقنية "زوم"لتبادل الخبرات مع مستشارين قانونيين من الخارج، بهدف تحسين خدمات قطاع العدالة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار/ أشرف نصر الله أمين عام المجلس، مع أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد، و د. منذر الداية بهدف تنفيذ البرنامج بما يسهم في تطوير الكوادر القانونية والقضائية، لحقيق العدالة الناجزة.

يذكر أنه تم التواصل من خلال د. منذر الداية مع عدد من القضاة والمستشارين في عدد من الدول، في إطار توثيق سبل التعاون مع كافة المؤسسات، ضمن الاستعدادات لتنفيذ البرنامج خلال الأيام القريبة القادمة، بما يضمن تطوير المنظومة القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟