المعهد العالي للقضاء يناقش برنامج تبادل الخبرات مع الخارج

غزة- وكالة الراي:

ناقش المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء النظامي، الترتيبات اللازمة لتنفيذ برنامج تدريبي، عبر تقنية "زوم"لتبادل الخبرات مع مستشارين قانونيين من الخارج، بهدف تحسين خدمات قطاع العدالة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار/ أشرف نصر الله أمين عام المجلس، مع أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد، و د. منذر الداية بهدف تنفيذ البرنامج بما يسهم في تطوير الكوادر القانونية والقضائية، لحقيق العدالة الناجزة.

يذكر أنه تم التواصل من خلال د. منذر الداية مع عدد من القضاة والمستشارين في عدد من الدول، في إطار توثيق سبل التعاون مع كافة المؤسسات، ضمن الاستعدادات لتنفيذ البرنامج خلال الأيام القريبة القادمة، بما يضمن تطوير المنظومة القانونية.