عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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27 نيسان / أبريل 2023 09:55
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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10:58النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2516) الخميس27/4/2023
09:55عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى