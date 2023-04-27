عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.