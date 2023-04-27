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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

27 نيسان / أبريل 2023 09:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.  

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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