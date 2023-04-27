ليفربول يقلب الطاولة على وست هام وتشيلسي يواصل انهياره

واصل ليفربول صحوته في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وحافظ على آماله الضئيلة في التواجد ضمن المراكز الأربع الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت اليوم عن فوز برينتفورد على مضيفه تشيلسي 2 / صفر، ونوتينجهام فورست على ضيفه برايتون 3 / 1.

وبادر لوكاس باكيتا بالتسجيل لمصلحة وست هام في الدقيقة 12، لكن الهولندي كودي جاكبو سرعان ما منح التعادل لليفربول في الدقيقة 18.

وارتدى المدافع الكاميروني جويل ماتيب ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، بعدما منح النقاط الثلاث لليفربول، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 67.

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 53 نقطة من 32 مباراة في المركز السابع، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي خاض 30 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، واصل تشيلسي نتائجه الهزيلة في المسابقة، عقب خسارته صفر / 2 أمام ضيفه برينتفورد.

وجاء الهدف الأول لبرينتفورد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، فيما أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي حصل على نقطتين فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأن هذه هي الخسارة الـ13 التي يتلقاها الفريق في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.

من جانبه، ارتفع رصيد برينتفورد، الذي عاد لطريق الانتصارات الغائب عنه في مبارياته الست الماضية، إلى 47 نقطة في المركز التاسع.

(د ب أ)