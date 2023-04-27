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الاقتصاد: تنظم جولات تفتيشية على ورش تصنيع السخانات الكهربائية

27 نيسان / أبريل 2023 11:06

الاقتصاد: تنظم جولات تفتيشية على ورش تصنيع السخانات الكهربائية
الاقتصاد: تنظم جولات تفتيشية على ورش تصنيع السخانات الكهربائية

غزة- وكالة الرأي

نظم قسم الصناعات المعدنية والحرفية في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد، جولات تفتيشية على ورشات تصنيع السخانات الكهربائية في محافظة غزة.

وشملت الجولات التفتيشية 13 ورشة لتصنيع السخانات ومستورديها والتجار من أجل التأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والمواصفات الفنية الالزامية المعتمدة من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالسخان الكهربائي.

وتأتي الجولات التي تنظمها الطواقم في إطار سعي الادارة العامة للصناعة وحرصها على ضبط الجودة للصناعات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الفلسطينية واشتراطات الامن والسلامة لحماية المستهلك الفلسطيني.

وتسعى الإدارة ضمن خطتها التي تم تعميمها على التجار ضبط استيراد وتصنيع السخانات في السوق المحلي، وإعطاء فترة زمنية للبدء في التطبيق.

الاقتصاد: تنظم جولات تفتيشية على ورش تصنيع السخانات الكهربائية 342536905_771900364668523_5817199632133778796_n 343087779_465544232413251_6700537362346216176_n
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