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خلال زيارتها معرض "نتنفس حرية"

وزارة التنمية تدعو لضرورة مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم

27 نيسان / أبريل 2023 11:25

وزارة التنمية تدعو لضرورة مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم
وزارة التنمية تدعو لضرورة مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم

غزة- وكالة الرأي

دعت وزارة التنمية الاجتماعية  إلى ضرورة  مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وضرورة الافراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وزارة التنمية الاجتماعية للمعرض الوطني "نتنفس حرية"، الذي يقام في مدينة غزة، ويرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم.

 وأشاد الوفد بالمعرض وأهميته وبما يحتويه من زوايا فنية ونحت وأخرى إعلامية وثقافية، إضافة لعرض مقتنيات الأسرى، ما يمثل رسالة تحدي وصمود في وجه المحتل.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال وفدها الزائر للمعرض على حرصها الدائم بدعم صمود الأسرى وذويهم .

وزارة التنمية تدعو لضرورة مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم وزارة التنمية تدعو لضرورة مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم 342983610_3403796213252781_5374153722191752286_n 343321113_627899692106707_8945673519765027951_n
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