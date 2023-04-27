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المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

27 نيسان / أبريل 2023 11:48

المحكمة العسكرية تمهل المتهمين السلطان وعويدات عشرة أيام لتسليم نفسيهما
المحكمة العسكرية تمهل المتهمين السلطان وعويدات عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة- وكالة الرأي

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم بسام العبد أحمد السلطان، هوية رقم (925875320) سكان رام الله، عشرة أيام من تاريخ يوم الاربعاء الموافق 26/04/2023م، والمتهم فيصل عبد القادر محمود عويدات، هوية رقم (410249148) سكان رام الله، عشرة أيام من تاريخ يوم الاربعاء الموافق 26/04/2023م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهما غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنها، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

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