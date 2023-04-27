"الخضري" يُعيد للغة العربية وخطوطها رونقها وجمالها

غزة - خاص وكالة الرأي:

دفع حب اللغة العربية المدرس محمد الخضري من مدينة غزة، وشغفه بخطوطها كافة لإطلاق مبادرة لنشر ثقافة اللغة العربية والخط العربي بعدما لاحظ مؤخرا عزوف الجمهور المحلي والعربي عن جماليات اللغة وخطها الراقي.

ولاقت مبادرة الخضري المختص في تأسيس اللغة العربية وصعوبات التعليم، قبولا كبيرًا بين أوساط الجمهور والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي وفتحت له آفاقًا على المستويين المحلي والدولي دفعته للاهتمام أكثر في مبادرته وتعزيزها لتحقيق هدفها السامي في نشر ثقافة الخط العربي وإعادة الأصالة مجددا للغة العربية الجميلة.

ويقول الخضري خلال حديث خاص لوكالة "الرأي": "شعرت في الفترة الأخيرة من باب المسؤولية والمهنية عزوف الجمهور المحلي والعربي والإسلامي عن مهارة الخط العربي واللغة العربية، فآثرت في إطلاق مبادرة في مجال نشر الثقافة اللغة العربية والخط العربي على المستوى المحلي والعربي والإسلامي من خلال كتابة أشعار وقصائد وآيات قرآنية وأقوال مأثورة لعلماء ومشاهير ".

ويضيف: "تهدف هذه المبادرة لإظهار الوجه الجمالي لجماليات اللغة العربية وتأثر الجيل الناشئ بها بشكل إيجابي، ولتسليط الضوء على كتابة قراء ومشاهير في مختلف المجالات من خلال إهداء لوحات جميلة عبر الكتابة الموروثة على اللوح القديم من أجل إظهار الوجه الحقيقي والإبداعي في مجال الكتابات الجميلة مستعينا بقدرات وخبرات خطاطين على مستوى العالم الإسلامي وقد شجعوني وأثنوا على الجهد الرائع من أجل الحفاظ على الموروث الحضاري للغة العربية".

ويشير الخضري، إلى أن مبادرته لاقت قبولا واسعا على مستوى الوطن العربي والإسلامي، وفتحت له آفاقا للمشاركة في مؤتمرات دولية عبر الفيديو كونفرس.

ويوضح أنه استطاع استثمار منصات التواصل الاجتماعي بشكل أمثل لتحقيق هدفه في تعزيز ونشر هذه الثقافة من خلال كتابة أسماء من يطلبون منه بكل خطوط اللغة العربية بشكل يومي بعد انتهاء عمله الرسمي، لإيصال وتعريف الجمهور على أنواع الخطوط لتعليم الجيل الناشئ عن أهمية اللغة العربية وخطوطها.

ويطمح الخضري خلال حديثه لـ "الرأي" لإنشاء قناة متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي في القريب العاجل لتيسير وتسهيل اللغة العربية والخط العربي على الجمهور من خلال شرح الخطوط والحركات الطويلة والقصيرة وتسجيل حلقات عن اللغة والخطوط.

ويؤكد أنه سيعمل على تعزيز هذه المبادرة لتقوية نطاق انتشارها على المستوى المحلي والعربي، كما سيعمل قريبا على إنشاء مؤسسة متكاملة للاهتمام بالخط العربي وعمل معارض لكل الخطوط العربية داخل فلسطين وخارجها، وتوفير مختصين بكفاءة عالية في مجال اللغة العربية والخط العربي في كل مؤسسة تعليمية، والمشاركة في مؤتمرات وندوات خارج فلسطين بهدف نشر هذه الثقافة.

وختم الخضري، حديثه بتوجيه دعوة لزملائه من المدرسين والمدرسات للاهتمام باللغة العربية وخطوطها الجميلة، وتوصيلها للطلبة والطالبات بطريقة راقية لغرس حب اللغة داخل نفوسهم.