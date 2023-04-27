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خلال زيارته معرض "نتنفس حرية"

"محيسن" يؤكد أهمية توثيق تجربة الأسرى الفلسطينيين ونقلها للعالم

27 نيسان / أبريل 2023 02:08

"محيسن" يؤكد أهمية توثيق تجربة الأسرى الفلسطينيين ونقلها للعالم

غزة- وكالة الرأي

 أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن أهمية توثيق تجربة الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم وصمودهم في سجون الاحتلال ونضالهم من أجل نيل حقوقهم، والعمل على نشرها ونقلها على مستوى العالم.

 جاء ذلك، خلال زيارته على رأس وفد من الهيئة لمعرض "نتنفس حرية"، الذي تنظمه عدد من مؤسسات الأسرى والمراكز الثقافية، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني.

 وشدَّد محيسن على أهمية المعارض الفنية والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على قضية الأسرى وتسهم في نقلها على المستوى العربي والدولي وإيصال رسالة الأسرى والتعريف بمعاناتهم والظروف التي يعيشون فيها، مثمنًا جهود القائمين على المعرض لخدمة الأسرى وقضاياهم.

يذكر أن معرض "نتنفس حرية" يضمّ زوايا وأقساماً متنوعة تتحدث عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال معاناتهم اليومية، ويعرض لوحات فنية لعدد من الفنانين الفلسطينيين تحاكي أساليب الاحتلال لتعذيب الأسرى، إضافة إلى رسائل كتبت بخط اليد لعدد من الأسرى في مختلف السجون.

 كما ويحتوي المعرض على زاوية سرية مصورة تتحدث عن تفاصيل حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال من خلال مقطع فيديو صُوِّر وسُرِّب من داخل السجون.

 وشهد المعرض عددًا من الفعاليات التراثية الفلسطينية، كان أبرزها الدبكة والأغاني الخاصة بالأسرى، وأعمال مسرحية وندوات ولقاءات حوارية لمناقشة قضايا الأسرى.

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