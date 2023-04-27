"الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 73 ألف خدمة صحية خلال رمضان والعيد

غزة- وكالة الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 73 ألف خدمة صحية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وعكفت الخدمات الطبية العسكرية على تقديم خدماتها للمواطنين داخل مراكزها الطبية في جميع المحافظات، وفق خطة خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تهدف إلى توفير الأجواء الملائمة والنظام العام خلال الشهر الفضيل والعيد.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وعيادات المديرية بلغت 324 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن التقرير أن أقسام الولادة في مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية شهدت خلال الشهر الفضيل والعيد 401 حالة ولادة.