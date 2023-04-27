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لقاء يبحث قضايا المرأة والانعكاسات على الأسرة والمجتمع

27 نيسان / أبريل 2023 02:19

لقاء يبحث قضايا المرأة والانعكاسات على الأسرة والمجتمع
لقاء يبحث قضايا المرأة والانعكاسات على الأسرة والمجتمع

غزة- وكالة الرأي
بحث كلاً من د. حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ود. عاطف أبو هربيد رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية، و  أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، عدة قضايا تتعلق بالمرأة والانعكاسات على الأسرة والمجتمع.

جاء اللقاء في مقر القضاء الأعلى، بحضور ممثلين عن الجهات المذكورة، حيث اتفق المجتمعون على عقد لقاءات مصغرة وموسعة بالخصوص مع المرجعيات الدينية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.  

وأكد المجتمعون على دور المرأة الفلسطينية في تربية النشئ وبناء الأسرة والمجتمع، مشيرين إلى أهمية وضع قواعد وسياسات منهجية لتعزيز الحماية الأسرية والمجتمعية.

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