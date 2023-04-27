وزارة السياحة تزور معرض نصرة الأسرى " نتنفس حرية"

غزة- وكالة الرأي

زار وفدٌ من وزارة السياحة والآثار ممثلاً بوكيلها د. محمد خلة وعدداً من المدراء العامين والعاملين فيها المعرض الفني والتراثي "نتنفس حرية" المقام على أرض الشاليهات في مدينة غزة.

وتجول الوفد في أرجاء المعرض واطلع على زواياه المختلفة والتي تنوعت ما بين صور مطبوعة للأسرى ورسائل دونتها أناملهم من داخل السجون، ولوحات فنية، ومصنفات وعروض مرئية وغيرها.

وأكد د. خلة على أهمية هذه المعارض في نشر الوعي بقصية الأسرى، والتذكير بالواجب الملقى على كاهل كل حر في السعي لنصرة قضيتهم والعمل على فكاك أسرهم.

وأضاف " لا نشك قيد أنملة أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لهم موعد مع الفجر والحرية، وأن ثباتهم طوال الأعوام الماضية خير برهان على انتصار قضيتهم، وهذا ما يظهره معرض نتنفس حرية بكل وضوح".

وتوجه الوكيل خلة إلى أحرار العالم بالدعوة للوقوف مع الأسرى وحيازة شرف نصرتهم ما يرفع من شأنهم وينصف المظلوم.