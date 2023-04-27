"الدفاع المدني" ينقذ مواطناً سقط في حفرة رملية بحي الزيتون

غزة- وكالة الرأي

أنقذت طواقم الإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني بمدينة غزة، مساء الأربعاء، مواطناً علق داخل حفرة عميقة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تصريح مقتضب، إن أطقمها أنقذت مواطناً علق داخل حفرة عميقة خلال حفر بئر للصرف الصحي في منطقة "المسلخ البلدي" بحي الزيتون.

وأضافت أن المواطن كان يعمل على حفر البئر في تربة رملية، إلا أنه تعرض لانهيار رملي أثناء وجوده بداخل أسفل الحفرة التي يقدر عمقها بنحو ثلاثة أمتار.

وأردفت أنه تم نقل المواطن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.