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خلال رمضان والعيد

"المباحث العامة" تُجري 529 جولة وتحرر 742 محضر ضبط وإتلاف

27 نيسان / أبريل 2023 02:33

"المباحث العامة" تُجري 529 جولة وتحرر 742 محضر ضبط وإتلاف

غزة- وكالة الرأي

أجرت إدارة المباحث العامة بالشرطة 529 جولة ميدانية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وحررت 742 محضر ضبط وإتلاف سلع مخالفة.

ووفق إحصائية صادرة عن إدارة المباحث فإن الجولات الميدانية شملت الأسواق الشعبية والمولات والمحال التجارية والمطاعم والبسطات ومزارع الدواجن والبيض؛ لمراقبة الأسعار ومتابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وتوفر الشروط الصحية والنظافة داخل تلك المنشآت.

وعملت الدوائر المختصة في المباحث العامة وفق خطة عمل شاملة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تضمنت متابعة الأسعار في الأسواق وعدم التهاون مع أي مخالفة تحدث، ومنع الاستغلال والاحتكار، إلى جانب متابعة الأشخاص الذين يمتهنون التسول.

وأوضح التقرير أن مباحث التموين والمعادن الثمينة حررت 742 محضر شملت 292 محضر ضبط و450 محضر إتلاف لسلع ومواد غذائية مخالفة، وذلك بالتنسيق مع الأقسام والدوائر الحكومية المختصة كوزارة الاقتصاد والزراعة والصحة والبلديات.

وأشار التقرير إلى أن المباحث العامة واصلت إجراءاتها المكثفة لمنع تصنيع المفرقعات الخطرة وترويجها، ومصادرة أية مواد يتم ترويجها، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث ضبطت أكثر من 13 ألف قطعة مفرقعات، و105.5 كغم مواد خام مستخدمة في تصنيعها.

وفي سياق آخر، أوقفت المباحث العامة في محافظات قطاع غزة 54 ممتهناً للتسول داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة وذلك خلال جولاتها الميدانية، 24 منهم خلال عيد الفطر، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضحت المباحث أنها ضبطت المذكورين لامتهانهم التسول، وتحصيلهم مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق، لافتةً إلى أن المتسولين أقروا بامتهانهم التسول.
 

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