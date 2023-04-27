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الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام

27 نيسان / أبريل 2023 02:50

الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام
الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام

غزة- وكالة الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية لنحو 230 أسرة من الأسر المتعففة والأيتام بواقع 50 دولارًا لكل أسرة، وإجمالي 11,500 دولار، بتمويل كريم من مؤسسة AK الخيرية. 

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم، أن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في جميع البرامج الخدماتية والإغاثية، خاصةً برنامج الكفالات المالية التي تقدمها وفق المنظومة الخاصة بلجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة

وأشار إلى أن المشروع جرى تنفيذه في محافظتي غزة وخانيونس باستفادة 90 يتيمًا من محافظة غزة و140 أسرة متعففة من محافظة خانيونس.

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