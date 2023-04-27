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الشرطة البحرية برفح تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين

27 نيسان / أبريل 2023 02:54

الشرطة البحرية برفح تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين
الشرطة البحرية برفح تتفقد إجراءات السلامة بمراكب الصيادين

غزة- وكالة الرأي

تفقدت الشرطة البحرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة مراكب الصيادين وذلك لمتابعة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة على متنها.

وأوضح المقدم عبد المنعم زعرب مدير شرطة أمن الساحل برفح، تشكيل لجنة لمتابعة مراكب وحسك الصيادين من حيث اتخاذ إجراءات السلامة، تتكون من رئيس قسم أمن الساحل ورئيس قسم شؤون الصيادين ورئيس قسم الدوريات والإنقاذ.

وشدد على ضرورة أخذ عدد من ملاحظات التي تقدمها اللجنة المختصة في متابعة شئون الصيادين، وسيتم الطلب من أصحابها العمل على استكمال إجراءات السلامة وذلك لمنع حوادث الغرق والحد من الأعطال وذلك عند الإبحار للصيد.

ونبَّه إلى أهمية القيام بمتابعة تطبيق إجراءات السلامة في محركات مراكب الصيد مع أهمية فحص البدن للتأكد من عدم تسريب المياه إلى داخله حالة ابحاره.

وأشار زعرب إلى ضرورة التأكد من عمل معدات المركب كاملة وصلاحيتها، وفحص الأنوار الملاحية، ووجود طفايات الحريق، وسترات نجاة للصيادين.

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