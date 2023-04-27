الأشغال تزور معرض "نتنفس حرية" دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان، المعرض الفني "نتنفس حرية"، الذي تُقيمه وزارة الأسرى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة مدينة غزة، ويرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم.

واطلع الوفد، على أروقة وجنبات المعرض، واللوحات الفنية التي تجسد معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واستمع الوفد من قبل المنظمين للمعرض لتجارب ومعاناة الأسرى داخل السجون.

كما شاهد مقتنيات خاصة للأسرى وانتاجاتهم الأدبية والفكرية والثقافية.

وشارك الوفد، في غرفة معايشة مخصصة ضمن المعرض للاطلاع عن قرب ما يعاينيه الأسرى من آلام ومعاناة يومية.

وشكر الوفد منظمي المعرض على جهودهم في الترتيب والتجهيز والتنسيق لفعاليات وأنشطة هذا المعرض.