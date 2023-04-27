"هارون" تستقبل وفداً من وحدة المرأة ببلدية جباليا

غزة- وكالة الرأي

استقبلت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، وفداً من بلدية جباليا ممثلاً بوحدة المرأة، التابعة لمراكز تواصل في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الحكم المحلي.

وأكدت هارون على دعمها لمراكز تواصل الهادفة إلى تطوير الجهد التكاملي، بما يخدم المرأة الفلسطينية في كل المجالات، مشيرة إلى تطور دور المرأة وكيفية النهوض به حتى أصبحت عضواً مؤثراً في البلديات.

من جهتها، قدمت هالة أبو حامدة من وحدة المرأة ببلدية جباليا، الشكر لوزارة شؤون المرأة على رعايتها واحتضانها للأنشطة الداعمة لدور المرأة وحقوقها.

بدورها أشارت عالية عيد مدير الجمعيات بالوزارة، إلى استعداد مراكز تواصل التام للنهوض بالمرأة الفلسطينية والوصول لأقصى استفادة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم المرأة الفلسطينية من خلال التعاون والتنسيق مع مراكز تواصل.