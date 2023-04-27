تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة

خانيونس- وكالة الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس لقاءًا تمهيديًا لدورة الإدارة المدرسية للمعلمين المرشحين لوظيفة مدير مدرسة.

جاء ذلك، بحضور د.أسماء أبو موسى مدير الدائرة الإدارية، ختام نصار رئيس قسم التدريب، أ.جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، خالد أبو دقة رئيس قسم الإدارات التربوية، وذلك بمركز التدريب التابع للمديرية.

يذكر أن الدورة التدريبية بواقع (24) ساعة تدريبية بواقع (6) لقاءات تدريبية وبمشاركة عدد من المشرفين ومديري ومديرات المدارس، حيث يقوم بتدريب كل مجموعة مشرف تربوي ومدير مدرسة.