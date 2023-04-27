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تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة

27 نيسان / أبريل 2023 03:23

تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة
تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة

خانيونس- وكالة الرأي
نظمت مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس لقاءًا تمهيديًا لدورة الإدارة المدرسية للمعلمين المرشحين لوظيفة مدير مدرسة.

جاء ذلك، بحضور د.أسماء أبو موسى مدير الدائرة الإدارية، ختام نصار رئيس قسم التدريب، أ.جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، خالد أبو دقة رئيس قسم الإدارات التربوية، وذلك بمركز التدريب التابع للمديرية.

يذكر أن الدورة التدريبية بواقع (24) ساعة تدريبية بواقع (6) لقاءات تدريبية وبمشاركة عدد من المشرفين ومديري ومديرات المدارس، حيث يقوم بتدريب كل مجموعة مشرف تربوي ومدير مدرسة.

تعليم شرق خانيونس ينظم لقاء تمهيدي للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة 343762591_203217058844169_666630770680345950_n 343674113_1225799981415760_2894436870610980068_n
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