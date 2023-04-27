وزارة العمل تزور معرض " نتنفس حرية " وتؤكد على دعم الأسرى

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من وزارة العمل ممثلاً بوكيل الوزارة المهندس إيهاب الغصين، المعرض الوطني " نتنفس حرية" المقام على أرض المعارض- الشاليهات بمدينة غزة، والذي يرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

وضم الوفد كلاً من مدير عام التفتيش وحماية العمل م. طلعت أبو معيلق، ومدير عام التعاون أ. نبيل المبحوح، ومدير وحدة علاقات العمل م. شادي حلس، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ولفيف من موظفي الوزارة.

وأشاد م. الغصين والوفد المرافق بمعرض " نتنفس حرية" وبما يحتويه من زوايا فنية عديدة، وأخرى ثقافية، إضافة لبعض مقتنيات الأسرى التي تم عرضها طيلة أيام المعرض.

ودعا م. الغصين إلى مساندة الأسرى وتعزيز صمودهم، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وضرورة الافراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال.

وأكد الوفد أن قضية الأسرى هي واحدة من أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها باستمرار، والعمل على تعزيز فرص الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال.