تعليم الوسطى تفتتح دورة الإدارة المدرسية للعام 2023م

الوسطى وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية بعنوان "الادارة المدرسية" بحضور مدير الدائرة الفنية أ. خالد ماضي ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. سوسن مزيد ورئيس قسم الإشراف أ. عبد الرحيم يونس ورئيس قسم التدريب أ. رهام البشيتي وعدد من المشرفين التربويين وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير الدائرة الفنية أ. خالد ماضي رحب بالحضور والمشاركين في الدورة، وتحدث عن أهمية هذه الدورة التدريبية في إعداد المديرين الجدد و إمدادهم بالمهارات التربوية والإدارية اللازمة لقيادة العملية التعليمية في المدارس مستقبلاً، وأضاف بأن مديرية الوسطى و مركز التدريب التربوي يعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه الدورة وتحقيق التوازن بين الجانبين العملي والنظري.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات إدارية وقيادية خاصة، بالإضافة للمهارات الأساسية في عملية الادارة المدرسية مستقبلاً، ويتناول التدريب عدة محاور منها الإدارة والقيادة والتخطيط، والأمور المالية والادارية، والتكنولوجيا في التعليم والادارة، و التعليم والتعلم.