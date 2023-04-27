الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية المعرض الوطني “نتنفس حرية” المقام على أرض الشاليهات،غربي مدينة غزة، ويرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم.

وأشاد الوفد بالمعرض وأهميته وبما يحتويه من زوايا فنية ونحت وأخرى إعلامية وثقافية.

وأجرى الوفد جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الزراعة إلى مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم وتدويلها حول العالم، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وضرورة الافراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال.