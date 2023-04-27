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خلال زيارتها لمعرض “نتنفس حرية”

الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم

27 نيسان / أبريل 2023 03:30

الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم
الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم

غزة- وكالة الرأي
 زار وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية المعرض الوطني “نتنفس حرية” المقام على أرض الشاليهات،غربي مدينة غزة، ويرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم.

وأشاد الوفد بالمعرض وأهميته وبما يحتويه من زوايا فنية ونحت وأخرى إعلامية وثقافية.

وأجرى الوفد جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الزراعة إلى مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم وتدويلها حول العالم، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وضرورة الافراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال.

الزراعة تدعو لمساندة الأسرى ودعم صمودهم 343937676_1220829998801633_4982442065470096471_n 343496023_1257992985155407_4367484554408623111_n 343334615_239831071967449_7214553119893273395_n
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