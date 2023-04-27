وزارة العمل تدين جريمة اغتيال العامل وردة

غزة-الرأي:



قالت وزارة العمل بغزة،"ننظر ببالغ الخطورة إلى الجريمة الكبيرة التي ارتكبها قُطعان المستوطنين، والتي أودت بحياة العامل أمين عبد القادر حسن وردة "58 عاما"، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأدانت الوزارة جريمة اغتيال العامل وردة، وتحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجريمة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، وتوفير الأمن والأمان لجميع عمالنا في الداخل المحتل، وإعطائهم كافة حقوقهم العمالية.

واعتبرت وزارة العمل ما جرى جريمة لا يجب السكوت عليها، حيث تم اغتيال العامل وردة في مكان عمله بالداخل المحتل، معربة تضامنها الكامل مع عائلة شهيد لقمة العيش، ومؤكدة وقوفها إلى جانبهم في هذا المصاب الأليم.

وحصل العامل شهيد لقمة العيش عبد القادر وردة على تصريح عمل خلال شهر مارس الماضي، ولم يمضِ سوى شهر واحد على عمله في الداخل المحتل.