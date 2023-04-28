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أسعار المنتجات الزراعية الخضروات واللحوم اليوم

28 نيسان / أبريل 2023 10:03

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية الخضروات واللحوم اليوم الجمعة الموافق 28.4.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي : 

اسعار اسعار الخضروات
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