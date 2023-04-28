وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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28 نيسان / أبريل 2023 10:03
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية الخضروات واللحوم اليوم الجمعة الموافق 28.4.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية
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10:03أسعار المنتجات الزراعية الخضروات واللحوم اليوم
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