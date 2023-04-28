إرجاء محاكمة الأسير خضر عدنان للأحد المقبل

‏أكّد نادي الأسير أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) أرجأت إعطاء قرارها على الإستئناف الذي قدمه محامي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي للمطالبة بالإفراج عنه، حتّى يوم الأحد المقبل، وذلك رغم الخطورة البالغة التي وصل لها، حيث يقبع حتى اليوم بحسب المعلومات المتوفر في (عيادة سجن الرملة).

‏ولفت نادي الأسير إلى أن زوجة الشيخ خضر عدنان تعتصم في قاعة المحكمة حتى الآن مطالبة برؤية زوجها، عبر شاشة الفيديو كونفرنس كما في جلسات المحاكم السابقة وتتذرع المحكمة أن هناك عطل في شبكة الاتصال، علمًا أن إدارة السجون ترفض السماح لعائلته بزيارته حتى اليوم.

وكانت المحكمة العسكرية في (سالم) في تاريخ 23 نيسان الجاري قد رفضت طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة.