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للاستفادة من خبراتهم

" هارون " تؤكد على ضرورة التواصل مع النخب الاعلامية

28 نيسان / أبريل 2023 11:12

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غزة-وكالة الرأي

أكدت أ. أميرة هارون وكيل  وزارة شؤون المرأة، على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع النخب الاعلامية من أجل الاستفادة من خبراتهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الأول مع مجموعة من "النخب الاعلامية" ضمن منتدى القيادات الشابة في غزة، الذي عقدته الوزارة بمشاركة نخبة الاعلاميات من مؤسسات إعلامية مختلفة منها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحدثت هارون خلال اللقاء حول قضايا تخص المرأة، مشيرة إلى أن اللقاء سوف يكون ضمن سلسلة لقاءات مع الفئات النخبوية المختلفة التي ستعقدها الوزارة بالخصوص.

من جهتها، أكدت  م. إبتهاج الغرباوي مدير دائرة الدراسات والمعلومات في الوزارة، على أهمية دور الإعلاميات في تصدير خطاب يتوافق مع خطاب وزارة شؤون المرأة في الاعلام، وذلك من أجل تمكين وخدمة المرأة الفلسطينية.

بدروها، أثنت الإعلامية سميرة نصار على مشاركة الاعلاميات في مثل هذه اللقاءات التي تبرز دور المرأة الفلسطينية كمشاركة فعالة في المجتمع والتغطية الإعلامية وإبراز القضايا التي تخص المرأة.

أما الإعلامية نسرين راضي، فقد ذكرت بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن تطوير قدرات الاعلاميات الفلسطينيات وخاصة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما تعانيه المرأة من عنجهية الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه شكر من المشاركات لوزارة شؤون المرأة على اهتمامها بالقيادات الشابة في كافة المجالات.

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