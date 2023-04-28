"هنية" يبارك للأسرة الرياضية تمويل مشاريع بقيمة مليون دولار

غزة- وكالة الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بعد استلام الموافقة على تمويل (4) مشاريع بقيمة مليون دولار، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشاد هنية بالدعم المقدم من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني KFW، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الرياضة الفلسطينية، كما شكر جهود الأندية التي بادرت لتقديم مشاريع لتطوير مرافقها لخدمة الرياضيين، وبمساندة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

يذكر أن المشاريع التي حصلت على التمويل هي :إنشاء صالة مغطاة لنادي النصر العربي وصالة الجيم لنادي اتحاد خانيونس وصالة متعددة لنادي الزوايدة وصالة متعددة ومدرج لنادي اتحاد دير البلح.

