برشلونة يستضيف ريال بيتيس للاقتراب أكثر من حسم لقب الدورى الإسبانى

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني

ويسعى برشلونة خلال مباراة الليلة إلى استعادة الانتصارات بعد هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام رايوفاليكانو بهدفين مقابل هدف.

ويأمل برشلونة تحت قيادة تشافي تعديل المسار وتجنب تكرار الخسارة الماضية من أجل توسيع الفارق مع الوصيف والاقتراب بقوة من اللقب الإسباني.

بينما يخطط ريال بيتيس لتحقيق الفوز أمام البارسا على أرضه ووسط جماهيره من أجل الحفاظ على مركزه والاقتراب من المربع الذهبي، بعد التعادل السلبي في الجولة السابقة أمام ريال سوسيداد ليتوسع الفارق بينهم لـ 6 نقاط.

برشلونة ضد ريال بيتيس

ويحتل برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، الوصيف صاحب الـ65 نقطة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

ومع تبقى 7 جولات بما يعادل 21 نقطة على نهاية الليجا فإن برشلونة يحتاج إلى حصد 11 نقطة من المباريات السبع المتبقية لضمان التتويج بلقب الليجا، مع افتراض أن ريال مدريد سيحقق الفوز في جميع مبارياته السبع المتبقية.

وسيلعب برشلونة فى المباريات السبع المتبقية على ملعبه كامب نو مع ريال بيتيس وأوساسونا، ثم يحل ضيفا على إسبانيول، قبل أن يستضيف ريال سوسيداد، ثم يسافر لمواجهة بلد الوليد، على أن يستضيف مايوركا وأخيرا يلاقي سيلتا فيجو خارج الكامب نو.