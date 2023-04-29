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رونالدو يسجل هدف التقدم بالشوط الأول فى الدوري السعودي

29 نيسان / أبريل 2023 09:44

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تفوق النصر على ضيفه فريق الرائد، بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف النصر بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يسار حارس الرائد. 

ويخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي: 

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2023/4/28/133525-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1.jpg

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 بعد لعب 24 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 56 نقطة بعد لعب 23 مباراة، فيما يتواجد الرائد المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويسعي كريستيانو رونالدو ورفقائه إلي الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاثة لمطاردة الاتحاد علي قمة الترتيب أملا في تعثره، فيما يعاني الرائد في المباريات الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية  للتقدم إلى المراكز الأمامية في الترتيب.

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