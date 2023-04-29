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اضراب شامل في بيت لحم حداداً على روح الشهيد صباح

29 نيسان / أبريل 2023 10:38

الشهيد صباح
الشهيد صباح

بيت لحم - وكالة الرأي :

عم الإضراب الشامل كافة مناطق محافظة بيت لحم حداداً على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع، وذلك تلبية لإعلان لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة.

وأفادت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان صدر عنها، أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثة عصراً.

واستشهد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاما)، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد غدا حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.

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