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هيئة المعابر: 15169 مغادراً و5204 وافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

29 نيسان / أبريل 2023 10:46

معبر بيت حانون
معبر بيت حانون

غزة - وكالة الرأي :

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي 23 - 28 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 15169 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5204 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 15041 مواطناً و37 أجانب، و91 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5095 مواطناً، و45 أجنبيًا، و57 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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