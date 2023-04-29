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الزراعة: لم نعلن عن بدء موسم البطيخ والخوخ بغزة

29 نيسان / أبريل 2023 12:05

غزة- وكالة الرأي :

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، إن الوزارة لم تصدر أي بيان ببدء موسم البطيخ والخوخ، مؤكداً أن ما يتم نشره هو محاولة لتحقيق السبق من قبل بعض الصحفيين إعلامياً.

وذكر في تصريح وصل "وكالة الرأي" اليوم السبت، أن افتتاحيات مواسم المحاصيل الزراعية تحددها الوزارة بناء على الدراسة العلمية، ودعا المواطنين لعدم أخذ أي معلومات إلا من الجهات الرسمية.

وقال إن الوزارة تتابع المحاصيل من أجل توفيرها للمستهلكين بشكل جيد ومناسب، مشيراً إلى أن المنتجات الموجودة الآن ليست بجودة جيدة ولا ناضجة.

واكد البسيوني أن الوزارة بدأت بالتحضير للمواسم الزراعية الصيفية، لافتاً لأن حصاد بعض المزارعين لأي محصول قبل أوانه يؤثر سلباً على المزارعين والمستهلكين.

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