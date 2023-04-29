"مستشفى الصداقة "يستضيف الامتحان الإكلينيكي” الأوسكي”

غزة- وكالة الرأي

استضاف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني اليوم السبت، الامتحان الإكلينيكي” الأوسكي” لطلبة كلية الطب "الجامعة الإسلامية" لطلاب وطالبات المستوى الرابع، وذلك بحضور ومتابعة عميد كلية الطب د. فضل نعيم ومدير عام المستشفى د. صبحي سكيك، ونائب عميد كلية الطب د. أحمد الغزالي ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب د. صهيب الهمص، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأشار د. سكيك إلى دور المستشفى الهام من خلال توفير البيئة التدريسية والتدريب وبناء القدرات لدى جميع الفئات الطبية لطلبة الطب أو التمريض، بالإضافة إلى ما تقدمة من خدمة صحية لمرضى السرطان في قطاع غزة، مبينا أن المستشفى يعد مركز معتمد لتدريب الطلبة في تخصصات الباطنة والجراحة والأورام والرعاية التلطيفية ومجهز بشكل كامل لإجراء الامتحانات من أقسام التدريس والتدريب وتقديم الامتحانات.

وأكد على أن امتحان “الأوسكي” يسهم في اختبار الطلبة على المهارات السريرية من خلال اختبار معياري يقيس مدى التحصيل العلمي والمهارات الإكلينيكية من قسمي الباطنة والجراحة.

ووجه د.سكيك شكره للأقسام الطبية والإدارية والتمريضية والفنية العاملة في المستشفى التي ساهمت في تذليل العقبات لإنجاح هذا الامتحان الذي يعقد بشكل دوري في المستشفى.

من جانبه، أفاد نائب عميد كلية الطب د.فضل نعيم أنه تم عقد الاختبار السريري ل140 طالب وطالبة من المستوى الرابع كلية الطب، مشيراً الى أن الاختبار يجري بتمثيل على مرضى حقيقيين والتي ترقى من حيث الكفاءة الى الامتحانات الدولية لتقييم الطلبة بما يضاهي أرقى الجامعات العالمية.

وأشاد رئيس قسم الجراحة بكلية الطب د. صهيب الهمص بجهود العاملين في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني التي فتحت أقسامها أمام الطلبة والممتحنين وإتاحة المرضى وتوفير اللوجستيات لإتمام عقد الامتحان.

يشار إلى أن هذه الامتحانات يشرف عليها قرابة "٦٠ " طبيب ممتحن من استشاريين الجراحة والباطنة بوزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأهلية والخاصة، كما و سيتم عقد الاختبارات العملية النهائية المؤهلة للتخرج لطلبة المستوى السادس خلال شهر يونيو 2023 في المستشفى التركي.

