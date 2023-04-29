وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد سلمان أبو حمد بخان يونس

غزة- وكالة الراي:

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مسجد سلمان أبو حمد بمنطقة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس , والذي تم تشيده بتبرع كريم من أبناء المرحوم الحاج سلمان أبو حمد.



وحضر الافتتاح القائم بأعمال مديرية أوقاف خان يونس الشيخ وجيه العبادلة ومدير أوقاف رفح الشيخ محمد أبو عامر ووجهاء عائلة أبو حمد و لفيف من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة وحشد من المصلين .



وخلال كلمته قال الأغا " إن هذه لحظات مباركات التي نلتقي بها لنشيد لله في أرضه بيتاً وذلك من عطاءات الله أن يستعملنا في طاعته ويوفقنا لإقامة وعمارة بيوته في الأرض"، مشيراً إلى أن هذه الصدقة من أعظم الصدقات الجاريات التي فيها تتحقق كل تلك القنوات الدائمة للحج سلمان من الصدقة الجارية و الولد الصالح الذي يدعو له في صلاته و العلم النافع الذي يدرس في هذه المساجد.



كما وأكد الأغا أنه لا نجاة وتحرير وعودة وكنس الاحتلال من أرضنا وتطهير مسرى نبينا إلا حينما نُربي أنفسنا وأبناءنا وأجيالنا في هذه المساجد وتخريج رجال أولي بأس شديد يكسروا شوكة هذا العدو ويدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة محررين لباحاته.



منوهاً بأن المساجد هي سر صلاح المجتمع واستقامة السلوك و الحياة بأكملها، مضيفاً :"ما من مكان يُقام لله فيه بيت إلا وتجد فيه الخير والبركة و الهداية والتوفيق والصلاح".



وأشاد الأغا بصلاح ذرية الحاج سلمان ووفائهم بعهد أبيهم الذين شيدوا هذا المسجد على نفقتهم ابتغاء أن يرحم الله والدهم وهي من دلالات الإيمان سائلا المولى عز وجل أن يجمع هذه الوجوه النيرة على ضفاف الكوثر والشرب من يد الحبيب محمد شربة ماء لا تظمئ بعدها ابدا.