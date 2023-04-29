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إلغاء محاضرة لمعهد “إسرائيلي” بجامعة قبرص الدولية

29 نيسان / أبريل 2023 05:10

إلغاء محاضرة لمعهد “إسرائيلي” بجامعة قبرص الدولية
إلغاء محاضرة لمعهد “إسرائيلي” بجامعة قبرص الدولية

قبرص - وكالة الرأي:

ألغت جامعة قبرص الدولية محاضرة كان من المفترض أن يقوم بها “ايريز شيشاني” وهو محاضر في معهد “روبين” للدراسات داخل كيان الاحتلال.

جاء ذلك عقب ضغط من طلاب متضامنين مع القضية الفلسطينيّة نظموا تظاهرة في حرم الجامعة أمام القاعة التي كان من المفترض أن المحاضرة حول “الضحايا اليهود في الصراع العربي الإسرائيلي”.

وخلال التظاهرة، طالب المعتصمون إدارة الجامعة بإلغاء المحاضرة وطرد المتحدّث “الإسرائيلي”، فيما أرسلت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، والحملة لأجل فلسطين مئات الرسائل إلى الجامعة تطالبها بإلغاء المحاضرة.

وأكَّدت المطالبات المختلفة للجامعة، أنّ المحاضرة تتضمّن تحيزاً واضحاً للرواية “الإسرائيلية”، وتأتي في سياق تبرير جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني.

ويُشار إلى أنّ مركز روبين للدراسات هو معهد صهيوني يميني متطرّف يسعى من خلال مشاركته الدولية لتعزيز الرواية “الإسرائيلية” فيما يخص القضية الفلسطينية، وتبييض جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

 

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