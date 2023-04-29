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مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

29 نيسان / أبريل 2023 08:21

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

تكساس - وكالة الرأي:

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بعد أن أطلق النار عليهم مشتبه فيه مسلح ببندقية آلية، دالخل منزل في بلدة كليفلاند في ولاية تكساس.

وقالت الشرطة الأميركية إن المشتبه فيه كان مسلّحاً ببندقية من طراز "AR-15"، ومخموراً.

وأضافت أنها تبحث عن المشتبه فيه، مرجحة أنه "من أصل لاتيني".

ولم تُفصح الشرطة عن هوية المشتبه فيه أو عمره، أو علاقته المحتملة بالضحايا، لكنها أكدت أن إطلاق النار وقع داخل منزله.

وأوضحت أنه أُعلنت وفاة 4 من الضحايا في موقع الحادث، بينما أُعلنت وفاة الشخص الخامس بعد نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن أصغر الضحايا يبلغ من العمر 8 أعوام.

وحثّت السلطات السكان في كليفلاند على "المكوث داخل منازلهم والبقاء بعيداً" عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات الأميركية، حيث قُتل، في 10 نسيان/أبريل الحالي، 3 أشخاص، بينهم طفل، في إثر إطلاق نار في مدينة أورلاندو، بحسب الشرطة الأميركية.

وقبلها بيومين، أُصيب 6 أشخاص، بينهم مراهقون، في إطلاق نار في شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

وأعلنت الشرطة الأميركية، في 2 نيسان/أبريل، أنّ ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون، في حادثة إطلاق نارٍ داخل حانة في "أوكلاهوما سيتي" في ولاية أوكلاهوما.

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