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الغصين يتفقد تجهيزات العمل في مقر مديرية رفح الجديد

30 نيسان / أبريل 2023 09:05

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غزة- وكالة الرأي 
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين،  تجهيزات العمل في المقر الجديد المزمع نقل مديرية عمل رفح عليه خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الجولة التفقدية، مدير عام التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي د. ماجد إسماعيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الفتاح المجدلاوي، ومدير مديرية عمل رفح م. وائل عيسى.

واطلع وكيل الوزارة على التجهيزات التي تتم في المقر الجديد، مؤكدا أن المقر الجديد سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، وسيقدم إضافة مميزة لعمل المديرية.
 

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